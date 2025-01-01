Софийски градски съд (СГС) определи мярка за неотклонение "задържане под стража" на 19-годишния Валентин Асенов - шофьорът на колата, помела двама мъже с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев". Вследствие на инцидента, станал на 14 юли, един от ударените мъже – 37-годишният Асен Димитров, загина от травмите си в болница, а другият пострада тежко.

Опасността от извършване на престъпление по мнение на съда е налична.

"Съдът не може да не съобрази и конкретиката в настоящия казус при реализиране на тази предполагаема престъпна дейност, а именно касае се за лице, шофирало под въздействието на наркотични вещества, причинено ПТП с две лица, за едно от които е настъпила и смърт", каза съдията.

БТА

"Съдът изключително много отдава значение на шофиране на МПС след употреба на наркотични вещества", добави съдията и отбеляза липса на съзнание на обвиняемия Асенов за спазване на наличните правила.

Според съда има риск от извършване на престъпление.

"Съдът определи - взима първоначална мярка "задържане под стража" на Валентин Асенов", заяви съдията.