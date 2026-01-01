Столична община подписа меморандум с Музикаутор в защита на авторските права. С този акт общината утвърждава ясен стандарт за коректно и законосъобразно ползване на музика в събития, включително финансирани с публични средства.

Кметът на София Васил Терзиев и Иван Димитров, изпълнителен директор на Сдружението на авторите, композиторите и музикалните издатели Музикаутор подписаха меморандум в защита на авторските права. На събитието присъстваха зам.-кметът на Столичната община в направление „Култура и туризъм“ Благородна Здравкова и зам.-кметът в направление „Правен и административен контрол“ Стефан Дъров.

Подписаният документ утвърждава ясен стандарт за коректно и законосъобразно ползване на музика при организиране на културни събития. Столичната община поема ангажимент да включи изискването за надлежно уреждане на авторските права като задължително условие в договорите с организатори на концерти и фестивали, които се финансират или подпомагат от общината, както и да съдейства за информиране на ползвателите на музика – търговски обекти, заведения и организатори на събития – за техните законови задължения по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Музикаутор

В центъра на партньорството е уважението към творческия труд и стремежът авторското право да бъде разпознавано като обществена ценност, която гарантира справедлива среда за създателите на музика и интелектуален труд.

„София е град, който се развива чрез идеи и талант. Ако искаме културната ни сцена да расте, трябва да я изграждаме на основата на уважение. Партньорството с Музикаутор е част от визията ни за столицата като модерен културен център, където творците получават подкрепа, а правилата изграждат доверие и създават условия за развитие“, сподели кметът на София Васил Терзиев.

„Този меморандум е ясен знак, че София избира коректността – културните събития да се случват с уважение към труда на авторите. Това е важна стъпка към по-модерна културна среда и пример за всички общини, в които музиката все още се използва без уредени права“, каза Иван Димитров, изпълнителен директор на Музикаутор.

Партньорството цели да даде повече възможности за млади таланти и развитие на нови формати в културния календар на София, при работа по ясни европейски стандарти и добри международни практики. Двете страни ще си сътрудничат и чрез обмен на информация и анализи за културния сектор в столицата, с цел по-добро планиране на бъдещи инициативи, както и чрез организиране на обучения, семинари, конференции и работни срещи, посветени на авторското право и добрите практики в сектора.