Специално аранжирана за Деня на влюбените арка в Софийския зоопарк ще зарадва посетителите за празника.

„В Деня на влюбените можете да посетите Софийския зоопарк и да се снимате на специално аранжирана за празника арка, която се намира в близост до Централния вход и езерото за водоплаващи птици. Пожелаваме ви прекрасен споделен празник“, съобщиха от зоологическата градина.

Денят на влюбените, известен като Свети Валентин, се празнува ежегодно на 14 февруари като празник на романтичната любов, обичта и приятелството. На този ден двойки и близки хора разменят поздравителни картички (валентинки), подаръци, цветя и шоколадови лакомства, символизиращи сърца, за да изразят чувствата си един към друг. Ако за празника нямате подходяща идея все още, Софийският зоопарк предлага опция.