От 8 до 10 май София ще тупти в ритъма на едно от най-емблематичните колоездачни състезания в света - Giro d’Italia. Столицата посреща престижното домакинство с мащабен тридневен фестивал, който превръща градските улици в сцена за спорт, музика и споделена енергия. Съществена част от програмата ще бъдат двете големи велошествия на 9 и 10 май, поведени лично от кмета Васил Терзиев - символичен жест към една по-активна, вдъхновена и свързана столица.



Началото е на 8 май, когато площад „Св. Александър Невски“ ще се превърне в сърцето на „Джиро парк“ - място, където деца, семейства и фенове ще споделят радостта от спорта. Игри, музика, живи изпълнения и прожекции на състезателните етапи ще превърнат центъра на София в истинска арена на емоциите, а вечерта ще завърши с концерт на Роби и DJ парти под звездите.

Столичната община

На 9 май празникът ще придобие още по-силно европейско звучене. В Деня на Европа улиците на София ще оживеят с велошествие, в което Васил Терзиев, посланици на държавите от ЕС и граждани ще карат рамо до рамо в послание за единство и движение. Пред Национален дворец на културата ще се разположи „Европейско селище“ - пространство за срещи, вкусове, идеи и вдъхновение. Музиката също ще бъде навсякъде с участия на No More, Many More, Вениамин, Дара Екимова и Елизабет.

Кулминацията идва на 10 май - денят, в който София ще стане част от историята на Giro d’Italia. Хиляди граждани и гости ще се включат в масовото велошествие в 14:00 ч., което ще поведе Васил Терзиев - от Орлов мост до метростанция „Цариградско шосе“, превръщайки града в море от велосипеди, усмивки и аплодисменти. В 14:30 Васил Терзиев ще поведе и парадното шествие на световни вело легенди, които ще преминат разстоянието от Орлов мост до официалния финиш на Giro d’Italia - пред старата сграда на Народното събрание. Вижте имената им по-долу.

Малко по-късно, около 17:00 ч., професионалните колоездачи ще финишират пред Стария парламент в момент, който обещава да остане завинаги в спортната история на България. Финалната церемония и концертът на Кулден ще поставят емоционален завършек на три дни, в които София няма просто да бъде домакин, а сцена на вдъхновение.

Всички събития са със свободен достъп и канят всеки да стане част от това незабравимо преживяване. Защото Джирото не е само състезание. То е движение, което свързва хора, градове и мечти. А тази пролет сърцето му ще бие в България и София.



Кой ще се включи в парадното шествие на световните вело легенди?

• Олаф Лудвиг - бивш германски състезател, спечелил класирането по точки на Тур дьо Франс, олимпийски шампион в шосейното колоездене, първо място в Amstel Gold Race, първо място в E3 Harelbeke, второ място в Paris–Roubaix и др.

• Джамолидин Абдужапаров - бивш узбекски състезател, спечелил класирането по точки и в трите Големи обиколки, първо място в Gent–Wevelgem и над 30 професионални победи.

• Ненчо Стайков - бивш български състезател, печелил три пъти Обиколката на България, първо място в Обиколката на Турция, второ място в Състезанието на мира и много други.

• Христо Зайков - бивш български състезател, печелил три пъти Обиколката на България, етапна победа в Course de la Paix, второ място в Обиколката на Хелас и много други.

• Николай Михайлов – бивш български състезател, единственият българин, участвал в Giro d’Italia 2014, балкански шампион в часовника, първо място в Обиколката на Сибиу и 8 професионални победи.

• Брадли Уигинс - бивш британски състезател, победител в Тур дьо Франс, олимпийски шампион на писта, два пъти първо място в Critérium du Dauphiné, първо място в Paris–Nice, олимпийски и световен шампион в часовника и 35 професионални победи.

• Марио Кумер - бивш германски състезател, двукратен световен шампион в отборното бягане на 100 км (1981 и 1989). Също така е част от отбора, спечелил златен медал на Олимпийските игри в Сеул през 1988 г. Участвал е в пет издания на Тур дьо Франс, както и по четири пъти в Giro d’Italia и Vuelta a España.

