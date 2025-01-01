Окръжната прокуратура в София привлече като обвиняем 44-годишния мъж, причинил катастрофата, в която загина 23-годишният Мартин Димитров от село Антон.

Инцидентът стана на 18 октомври през нощта - към 00,50 часа, на пътя между град Златица и софийското село Челопеч. Според близките на жертвата става дума за преследване между автомобили със скорост, достигаща 260 км/час.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият М.К. е задържан за срок до 72 часа. Той е привлечен като обвиняем за това, че е нарушил правилата за движение по пътищата при управление на лек автомобил „Мерцедес“, вследствие на което умишлено е причинил пътнотранспортното произшествие.

Към момента по делото са извършени множество процесуално-следствени действия от служители на Областната дирекция на МВР в София и Районното управление в Пирдоп, разпитани са свидетели, възприели случилото се, назначени са множество експертизи - автотехническа, съдебномедицинска, химическа, която трябва да установи дали водачите на автомобили, участвали в произшествието, са употребили наркотични вещества и/или алкохол.

В прокуратурата вчера са получени резултатите от изготвената съдебно-химическа експертиза, която показва, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила.

Механизмът на катастрофата се изяснява, по първоначални данни след удар автомобилът на пострадалия е излязъл извън пътя. Предстои наблюдаващият делото прокурор да изготви искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в София.