Софийският градски съд постанови „задържане под стража“ за 22-годишния Даниел Терзиев, обвиняем за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз. Решението на съда подлежи на обжалване.

Развръзка за дерайлиралия трамвай: Действано е през прозорец, обвиняем е млад мъж с криминално минало

На 2 септември 2025 г. около 5:00 ч. трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира на столичното кръстовище на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“. В инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети.

Георги Димитров, DarikNews.bg

Предвиденото наказание по закона е от пет до 15 години лишаване от свобода.

