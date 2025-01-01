Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет (СОС) ще заседава извънредно на 4 септември във връзка с инцидента с дерайлиралия трамвай в София. Това става известно от дневния ред на комисията, публикуван в сайта на Столична община.

Единствената точка в дневния ред е за изслушване на изпълнителния директор на „Столичен електротранспорт“ ЕАД във връзка с тежкия инцидент по трамвайна линия 22 на 2 септември 2025 г.

Случаят с дерайлиралия трамвай в София: Ватманът е временно отстранен от работа

Вчера трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира в София, като удари няколко коли и нанесе щети на подлез. Трамваят се е движил в посока улица "Иван Асен" и е самокатастрофирал до подлеза при Румънското посолство. Сигналът за инцидента е получен около 5:00 ч.

По-рано днес кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков каза пред журналисти, че щетите на подлеза до Румънското посолство от дерайлирането на трамвая вчера ще са за десетки хиляди левове. Ватманът, който допусна дерайлирането на трамвай в София, може да получи предупреждение за уволнение или да бъде уволнен, каза пред журналисти Милен Миньов, началник на отдел „Технически и качествен контрол“ от "Столичен електротранспорт".

От „Столичен електротранспорт“ съобщиха, че външна намеса е довела до потеглянето на катастрофиралия в София трамвай. В позиция, разпространена до медиите, от компанията обясняват, че след преглеждане на записите от кабината на мотрисата на превозното средство се е установило, че ватманът я е напуснал, без да я обезопаси напълно според правилата и в същото време в близост е имало неизвестни лица. Секунди по-късно превозното средство потегля без водачът да се намира в него.