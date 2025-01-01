Столичният електротранспорт и районната администрация с нова информация за развитието на разследването за излязъл от релсите трамвай край Румънското посолство в София и причинил сериозни щети на няколко автомобила и подлез. Часове след като двете мотриси излязоха от релсите се появиха съмнения за намесата на младежи, които да са освободили ръчната спирачка и така позволили превозното средство да тръгне.

Oт Столичен Електротранспорт излязоха с официална позиция по случая и посочиха, че ватманът е временно отстранен.

"Инцидентът беше незабавно предаден на органите на реда – МВР и Прокуратурата извършват разследване за установяване на отговорните лица и обществеността ще бъде информирана при установяване на всички подробности. Водачът е временно отстранен от работа до приключване на вътрешната проверка. Въвеждаме незабавни мерки за повишаване на сигурността – включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми", се казва в позицията.

Според инж. Александър Дашев от „Столичен електротранспорт” каза, че хард дисковете от трамвая са били демонтирани и предадени на следствието. „В мотрисите има монтирани камери, те са собственост на ЦГМ и гледат към вратата на ватмана и първата врата на трамвая. Ватманът обясни, че е обезопасил машината и слязъл да си купи кафе. Излизайки от магазина, той е видял, че трамваят е потеглил. Все още не е ясно дали е имало външна намеса. Ватманът е с над 20-годишен опит, но не е свалил токовземателя. Ще му бъде наложено административно наказание - предупреждение за уволнение или уволнение. Този вид трамваи нямат записващо устройство за скоростта. Слизането за купуване на кафе между спирките е абсолютно забранено”, отбеляза той. И добави, че ватманът е бил проверен за наличие на алкохол преди излизане от депото, а трамваят е преминал ежедневен преглед, предава NOVA.

съобщи, че се очаква оценка на щетите. „Ударът е разрушил конструкцията на подлеза. Хубавото е, че платното не е компрометирано, затова движението беше възобновено. Вероятно щетите са за десетки хиляди лева, предстои да видим точно колко, вероятно днес или утре ще стане ясно. Щетите трябва да бъдат покрити от виновните, но най-напред ще започнем да възстановяваме инфраструктурата от аварийния фонд”, обясни той.

В резултат на освободената спирачка и потеглилия трамвай бяха ударени седем коли, двете мотриси са със сериозни поражения, а подлезът в района на Румънското посолство е разрушен. Като по чудо инцидентът се размина без пострадали. Експертите от столичния електротранспорт са категорични, че тръгване без външна намеса е невъзможно.

Свикват извънредно заседание на Комисията по транспорт в СОС

Председателят на Комисията по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков коментира в ефира на "Здравей, България", че няма нова информация. "По неофициални данни има задържан по случая, но това ще съобщят компетентните органи. Утре в 10 ч. съм свикал извънредно заседание на Транспортната комисия. Успях да погледна част от камерите, на кадрите се вижда, че след като трамваят остава без надзор, на няколко пъти се виждат две лица, които обикалят около него. Има подозрения, че са преместили лоста на спирачката", обясни той.

По думите му трамваят е бил изправен и това е установено чрез необходимите проверки. "Без чужда намеса е много малко вероятно да потегли сам, но няма невъзможни неща. Решен съм да бъдат подменени по-старите превозни средства от градския транспорт в София", посочи Таков.

Междувременно случая коментира и общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

„Хора, които са гледали записа, разказаха, че две лица обикалят трамвая. При прозореца, който е бил отворен, се намира лоста за управление, с който се дава посока напред. От камерите вътре в кабината ясно се вижда, че една ръка посяга, бута лоста и трамваят тръгва“, разказа по bTV Ставрев във връзка с вчерашния инцидент в София.

Той се движи две спирки под наклон надолу към Румънското посолство и набира скорост. На кръстовището на „Ситняково“ и ул. „Шипченски проход и „Цар Иван Асен Втори“ вече се движи с 80 км/ч. В този участък трамваите се движат с около 40 км/ч.

„Заради високата скорост двете мотриси излизат от релсовия път. Те са по 19 тона – тоест 38 тона машина се движи през кръстовището. Ако долу в подлеза е имало човек, е щял да загине на място“, каза Ставрев.

Има потвърждение от СДВР, че едно от лицата е задържано. То е потвърдило данните, които стават ясни от камерите вътре в кабината на ватмана и е признал вината си. Търси се второто лице.

„Възрастта им все още не се знае, но се предполага, че са под 18 години, което означава, че най-вероятно вината ще се поеме от ватмана. Да, той има вина, защото оставя машина 38 тона без надзор, което няма право да прави. Но има и други отговорни, а децата няма да понесат кой знае каква отговорност“, обясни общинският съветник от ПП-ДБ.

„Отвореният прозорец, откъдето е извършена намесата, е на височина 1,50 м. Това дава възможност на по-висок човек, дори без помощ, да извърши нещо подобно. Ясно е за всички, че не ватманът е предизвикал това нещо да се случи“, коментира от своя страна Иван Кирилов, общински съветник от БСП.

„Да, грешка е от негова страна. Има едно копче, което дава възможност на този контролер да работи. То не е приведено в режим нула – тоест да блокира контролера за управление. Това е дало възможност на някой да бръкне и да направи тази беля“, каза още Кирилов.