Вече има обвиняем по случая с дерайлиралия трамвай в София. Касае се за млад мъж, който е осъждан за кражба. Той е задържан за до 72 часа, ще бъде поискан постоянен арест. Предвиденото наказание при доказване на вината е от 5 до 15 години затвор. Били са двама души, но само единият е действал, обясни заместник градският прокурор на София Вихър Михайлов на съвместен брифинг от прокуратурата и полицията пред медиите.

На 2 септември София се събуди с новината, че около 5.30 ч. трамвай е дерайлирал и се е врязал в подлеза близо до Румънското посолство в София. Превозното средство било оставено от ватмана за малко, за да отиде до магазина на спирка "Ул. Александър Жендов". Влачило се е по шосето в продължение на десетки метри. Няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила. Обърнали са се две мотриси, потрошен е стълб, както и стълбище на подлез.

В инцидента са участвали двама души, като единият е привел в движение мотрисата през страничен прозорец. Това е установено чрез записи от видеокамери, предстои назначаване на експертизи.

Прокурор Михайлов уточни, че ватманът не е с повдигнато обвинение, но се разследва за престъпление по служба.

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов посочи, че много бързо е било установено, че ватманът е спрял за кратко, за да си купи ободряваща напитка, като е обезопасил трамвая, затваряйки вратата за пътници.

"Ватманът много за кратко спира, за да си купи ободряваща напитка в магазин на бул. "Шипченски проход", срещу зала "Универсиада", като обезопасява превозното средство, затваря вратата за вход на пътници. Незабавно след това от видеонаблюдението се виждат две лица, които правят опит да се качат в трамвайната мотриса от вратата за пътници и след като не успяват, заобикалят превозното средство и от лявата страна, през незатворено прозорче бъркат и задвижват трамвая през ръчка, която се намира на около 1.50 м от земната повърхност", обясни Николов.

"След издирване, разследване и разпити задържахме 29-годишен мъж, известен на органите на МВР. Чрез беседа установихме, че той е един от участниците. Той е признал за извършеното деяние от свой 22-годишен приятел, като чрез чат комуникация се доказва, че го е направил след употребата на голямо количество алкохол. И двамата са криминално проявени. Търсихме в 11 адреса 22-годишния заподозрян. След проведена беседа той призна за престъплението, мотивът му е "пиянски подбуди". Двамата са пили водка малко преди деянието", допълни той.

