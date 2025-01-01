Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 31-годишен мъж за насилие към майка му и на приятелката му в София, съобщиха от полицията.

На 7 октомври в къща, обвиняемият е заканил с убийство на майка си, като ѝ казал: „Ще ти направя дупка в главата! Ще те убия!“ и ѝ притиснал и усукал дясната ръка.

Мъж преби жена си на работното ѝ място – магазин в Стара Загора

Той ѝ е причинил лека телесна повреда на жената. Обвиняемият се заканил с убийство и на жената, с която има 2 деца и живее във фактическо съпружеско съжителство, като ѝ крещял: „Аз ще те наръгам! Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“.

Мъжът е удрял жената в рамото и причинил лека телесна повреда. Деянията са извършени в условията на домашно насилие. Той е извършил деянията докато е в изпитателен срок на предходно осъждане.

Той е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.