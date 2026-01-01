Във връзка с изграждане на сградно канализационно отклонение на ул. „Васил Петлешков“ № 41, ж.к. „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“, се въвежда временна организация на движението в периода от 6 април до 9 април включително, съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

В посочения период се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Васил Петлешков“ в участъка между ул. „Филип Тотю“ и ул. „Панайот Хитов“.

Променя се маршрутът на тролейбусни линии № 2 и № 4 само в посока ж.к. „Бъкстон“ и ж.к. „Дружба-2“, както следва: от ж.к. „Хаджи Димитър“ по обичайния маршрут до кръстовището с ул. „Ген. Липранди“; по ул. „Ген. Липранди“, ул. „Макгахан“ и ул. „Панайот Хитов“; след спирка „Ул. Макгахан“ линиите продължават по утвърдените си маршрути.

В обратна посока маршрутите не се променят, информираха от Столична община.

В участъка тролейбусите ще се движат на дизелов двигател. Разкрива се временна спирка „Бл. 119 ж.к. Хаджи Димитър“ на ул. „Макгахан“. Закрива се спирка „Ул. Панайот Хитов“ за линии № 2 и № 4, информираха още от Столичната община.

От 6 до 10 април се въвежда и временна организация на движението за машинно миене на транспортни подлези в София, съобщиха преди дни от Столичната община.