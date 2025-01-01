Местна жителка от Самоков Христина Вукова има дългогодишен опит в градинарството.🔥🎃
БТА
Тази година тя отгледа около 50-килограмови гигантски тикви.
Тя разказа, че всяка година засажда този плодов зеленчук, но тази година са необичайни.
По думите ѝ тиквите са засадени между картофи, които е отгледала.🔥🎃
Семето за тях ѝ е подарено от познат.
Освен тикви тя отглежда и други зеленчуци - лук, картофи, домати, а според нея тази година лукът също е с огромни размери.
