Местна жителка от Самоков Христина Вукова има дългогодишен опит в градинарството.🔥🎃

Тази година тя отгледа около 50-килограмови гигантски тикви.

Тя разказа, че всяка година засажда този плодов зеленчук, но тази година са необичайни.

По думите ѝ тиквите са засадени между картофи, които е отгледала.🔥🎃

Семето за тях ѝ е подарено от познат.

Освен тикви тя отглежда и други зеленчуци - лук, картофи, домати, а според нея тази година лукът също е с огромни размери.

