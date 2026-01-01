Регистрационните табели за автомобили в София с код "СВ" постепенно намаляват. Серията беше въведена през 2014 година, а повече от десетилетие по-късно възможните комбинации от символи са на път да се изчерпят.

Проверка на NOVA показва, че вече са въведени 11 нови комбинации от втори букви, които ще осигурят резерв от регистрационни номера до края на годината. Според изчисленията това означава малко над 109 хиляди нови табели - достатъчни за още няколко месеца.

Сред шофьорите, които получават нови номера, е и Борислав Емилов. Той регистрира автомобил от 1982 година и не успява да избере регистрация по свой вкус, тъй като предпочитаните комбинации вече са изчерпани. "Влязох да си избера номер и да си платя таксата, но ми казаха, че всички номера са продадени. Каквото ми се падна - това. Колата е автентична, но се съобразяваме с изискванията - "СВ" си е "СВ", разказва той.

Други шофьори също приемат ситуацията спокойно. "Който иска номерата да са еднакви два по два, да си плати. Аз искам каквото ми дадат", коментира Георги Иванов, който е зад волана от над 40 години.

По-възрастните водачи си спомнят и старите регистрационни табели. Черните номера с бели букви се издават след 1969 година, а през 1986 г. се въвеждат нови цветове и шрифт. Познатият днес дизайн с черни букви на бял фон е в употреба от 1992 г.

От "Пътна полиция" уверяват, че към момента недостиг на номера няма. "С комбинациите от символи, които са налични, до края на тази година със сигурност ще се използва кодът СВ", заяви главен инспектор Лъчозар Близнаков от ГДНП. По думите му една серия в София обичайно се изчерпва за период между месец и два.

Какъв ще бъде следващият код за столицата обаче все още не е решено. „Рано е да се говори какви ще бъдат символите. Обмисля се вариант, който да облекчи гражданите в цялата страна и да уеднакви практиките“, допълни Близнаков.