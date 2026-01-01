Работник в гаража на Столичния автотранспорт „Земляне" се барикадира тази сутрин в кабинета на главния инженер. Служителят не бил доволен от условията на работа.

42-годишният мъж е бил назначен в дружеството в понеделник, а в 6 ч. сутринта приключил първото си дежурство. Няколко минути по-късно той се обадил на един от началниците в депото, на когото обяснил, че се е барикадирал в едно от работните помещения. Искането му е било за заплата от 3000 евро.

БГНЕС

На място пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ.

Един от колегите му разказа пред NOVA, че освен заключената врата, мъжът бил поставил и микровълнова печка в опит да блокира достъпа до стаята, където се е барикадирал.

Малко след 9 ч. мъжът е изведен от униформените и е откаран в психодиспансер за преглед.

Няма пострадали.