Три случая на домашно насилие са регистрирани в последните дни на територията на Софийска област, съобщават от полицията. И в трите случая извършителите са задържани за срок до 24 часа, а преписките са докладвани в прокуратурата.

Първият инцидент е от 8 август в Самоков. Около 23:20 ч. в РУ-Самоков е получен сигнал, че 41-годишен мъж в нетрезво състояние е ударил сина си по лицето и крака. Полицейски служители са изпратени на място, където са снети сведения и са попълнени съответните формуляри по Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН).

На следващия ден, 9 август, около 23:05 ч., полицията в Елин Пелин е била уведомена за домашно насилие във вила в село Чурек. Жена е съобщила, че партньорът ѝ, след употреба на алкохол, ѝ е нанесъл шамари по лицето по време на скандал.

Третият случай е от 10 август в Костинброд. Около 18:20 ч. в РУ-Костинброд е постъпил сигнал за семеен скандал. На място е установена жена, която е заявила, че мъжът, с когото съжителства, ѝ е нанесъл два удара с ръка по тила и е изхвърлил дрехите ѝ на двора.

По всички случаи е образувана преписка и се води разследване.