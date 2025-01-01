Две жени станаха жертви на домашно насилие в Сливенско, съобщиха от полицията.

Първият сигнал е подаден на 9 август в 10:30 часа на телефон 112. По данни на полицията, 34-годишен мъж е упражнил насилие над 30-годишна жена, с която живее на семейни начала в община Нова Загора. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а на пострадалата е предложена правна помощ. По случая в РУ–Нова Загора е образувано досъдебно производство.

Вторият сигнал е получен на 10 август в 21:48 часа в РУ–Сливен. 44-годишен мъж е отправял заплахи и е упражнил насилие над 46-годишна жена, с която е в близки отношения. Той също е задържан за 24 часа, а на пострадалата е предоставена правна помощ. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията напомнят, че при подобни инциденти е важно пострадалите незабавно да търсят съдействие от органите на реда и да ползват предлаганата правна и психологическа подкрепа.