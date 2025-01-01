Столичани са притеснени от огромна топлофикационна шахта, но без бетонен капак, която от месеци не е затворена след ремонт. Ямата е достатъчно дълбока, за да погълне половин автомобил.

Капанът, който зее на кръстовището на оживените булеварди „Цветан Лазаров” и „Христофор Колумб”, е обезопасен с ажурни пана, но колите профучават на сантиметри от него, предаде NOVA .

„Всеки ден минавам оттук. Тази дупка зее от февруари. Тогава имаше голяма авария на „Топлофикация” и някои от източните райони останаха без топла вода и парно”, разказа Слави Бошнаков.

От дружеството твърдят, че шахтата е обезопасена по всички правила. Капакът щял да бъде отлят между 1 и 9 септември, защото тази дейност била сложна чисто технологично.