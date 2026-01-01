Огромен пожар е избухнал до "Балканстар Ритейл" на ул. „Градинарска“ 5А в столичния квартал "Хаджи Димитър".

БТА / Минко Чернев

Гори изоставено хале, в което има складирани гуми и пластмасови бутилки. Сигналът за огъня е получен в 18:18 ч., като на място са изпратени 5 противопожарни автомобила с екипи от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", един пожарен автомобил с екип от АМВР и началника на оперативната дежурна група към ОЦ при СДПБЗН.

БТА / Минко Чернев

По информация от Столичната пожарна има опасност пламъците да обхванат съседните складове.

БТА / Минко Чернев

Стълб от задушлив черен дим се изви над столицата.