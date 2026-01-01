Столичната община продължава последователната политика по модернизация на осветлението в емблематични за града публични пространства и обекти, като поредна стъпка в тази посока е паметникът на Васил Левски в центъра на София, съобщиха от СО.

Паметникът на Апостола вече е с обновено художествено осветление, като в рамките на дейностите са монтирани 10 нови енергоспестяващи лед осветители, които подчертават архитектурните детайли на монумента.

В края на февруари, в навечерието на националния празник, екипите на Дирекция „Зелена система“ извършиха почистване на самонастанила се растителност около паметника. Премахнати бяха обрасли участъци, които нарушаваха визията на пространството и затрудняваха поддръжката, като по този начин се подобри както естетическият вид, така и достъпът до обекта.

„Всеки ден работим София да бъде по-добре осветена и по-сигурна. За нас е важно не само улиците и парковете, но и символите на града да бъдат осветени и видими - така, както заслужават“, коментира столичният кмет Васил Терзиев

Дейностите при паметника на Васил Левски са част от по-широка програма за обновяване на осветлението в столицата, основана на енергийно ефективни решения и съвременни технологии. В рамките на тази политика:

· През 2024 г. бе изцяло възстановено неработещото осветление в Южния и Западния парк, като бяха подменени и ремонтирани над 530 осветителни тела и възстановени десетки стълбове и захранващи връзки.

· В Западния парк бяха възстановени над 400 осветителни тела, а в Южния парк - 128 остарели и неработещи лампи бяха заменени с нови.

· През 2025 г. беше реализирана цялостна модернизация на алейното осветление в парк „Заимов“ с изграждане на над 5 км нова подземна кабелна мрежа, монтаж на 162 нови стълба и инсталиране на съвременни LED осветители, както и подмяна на електрозахранващите табла и внедряване на автоматични контролери.

През последния месец Столична община възстанови осветлението и на още две алеи в Южния парк, където бяха монтирани 30 нови енергоспестяващи LED осветителни тела. На места бяха ремонтирани съществуващите стълбове. Паралелно с това се работи и по осветяването на ключови връзки в парка, включително алеята към ул. „Бяла черква“, която ще осигури по-пряка и безопасна връзка към градския транспорт, пишат от СО.

Обновяването на осветлението обхваща както големите паркове, така и знакови пространства в централната градска част. През последните години беше подобрено осветлението и около редица символи на София, включително пространствата около Народния театър „Иван Вазов“.

Модернизацията се извършва с фокус върху устойчиви и енергийно ефективни решения, с цел спестените средства се реинвестират в изграждане на нова осветителна инфраструктура и разширяване на обхвата на системата.

Столичната община ще продължи поетапно с подмяната и изграждането на съвременно осветление в парковете, кварталите и по основните булеварди, така че в София да няма неосветени ключови пространства. В следващите седмици поетапно ще бъде обновено осветлението и на паметника на Св. Св. Кирил и Методий пред Столичната библиотека, при Руската църква “Св. Николай” и при храма “Св. Седмочисленици”.

Целта е в София да се гарантира по-сигурна, по-достъпна и по-добре осветена градска среда, в която както ежедневието на хората, така и символите на града получават заслуженото внимание, допълват от СО.