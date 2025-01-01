Продължава работата по изграждане на нови корпуси към детски ясли в районите „Триадица“ и „Лозенец“, съобщиха от Столичната община.

Изграждането на новия корпус към Самостоятелна детска ясла №21 „Бон-бон“ в район „Триадица“ приключи, сградата е завършена до замазка. Остава да се изпълни топлоизолацията на обекта и вертикална планировка на всички шест площадки за игра на децата в двора на яслата, се посочва в съобщението.

Новият корпус е с помещения за игра и спане на две нови групи деца. До момента в яслата се отглеждат и възпитават четири групи деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

Продължава работата и по новия корпус за две групи на Самостоятелна детска ясла 45 „Майор Франк Томпсън“ в район „Лозенец“. Изпълнени са носещите елементи по вертикала до 3,25 м височина. Предстои изливането на плоча и завършване на грубия строеж.

В двора ще бъдат изпълнени и общо шест площадки за игра на всички яслени групи. В момента в самостоятелната детска ясла има четири групи деца до тригодишна възраст, посочват още от СО.