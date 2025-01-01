След две тежки катастрофи, станали на пътя Ботевград – Мездра на 29 август, в местността Копяновец започна поставяне на колчета между двете платна на отсечката. При първия пътен инцидент се удариха тир и лек автомобил, припомня NOVA. По чудо катастрофата се размина без жертви, но бяха ранени деца. Втората, която се случи в същия ден, отне живота на жена, пътувала в един от двата автомобила, сблъскали се около обяд.

В ранния следобед от АПИ съобщиха, че от 30 август до 1 септември по трасето ще бъдат монтирани гъвкави ограничители между двете платна. По думите на областния управител на Враца Николай Николов трасето е дълго около 1,5 км.

Шофьор е в тежко състояние след катастрофа във Врачанско

Кметът на Мездра Иван Аспарухов подчерта, че последните пътни инциденти са се случили в район, който не е бил толкова рисков, затова градоначалникът отбеляза, че освен инфраструктурата, важна е и културата зад волана.

Предвижда се поставяне на такива съоръжения и във врачанската част на пътя.