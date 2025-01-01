62-годишен шофьор е в тежко състояние след катастрофа във Врачанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 август между Мездра и село Боденец. Водачът се е блъснал в пътни знаци и в дърво.

Той е транспортиран в клиника в Плевен - с опасност за живота. Ранени са 21-годишен мъж и 44-годишен, които са настанени в болници.

Водачът не е изпробван за алкохол поради влошеното здравословно състояние, като му е издаден талон за медицинско изследване.

Причината за произшествието е несъобразена скорост. По случая се води разследване.