62-годишен шофьор е в тежко състояние след катастрофа във Врачанско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 25 август между Мездра и село Боденец. Водачът се е блъснал в пътни знаци и в дърво.
Тежка катастрофа при Владая, мъж е с опасност за живота
Той е транспортиран в клиника в Плевен - с опасност за живота. Ранени са 21-годишен мъж и 44-годишен, които са настанени в болници.
Водачът не е изпробван за алкохол поради влошеното здравословно състояние, като му е издаден талон за медицинско изследване.
Причината за произшествието е несъобразена скорост. По случая се води разследване.