Тир и лека кола катастрофираха в неделя вечерта на международния път Е79 край монтанското село Смоляновци. Автомобилът на семейство се ударил челно в камиона. Мъж, жена и двете им деца били откарани към монтанската болница, където бащата издъхнал от нараняванията си, предаде NOVA.
Две катастрофи в Монтанско, има пострадали
Двете деца - на 16 и 20 години, са настанени в реанимация. „Едното момче е с тежка коремна и гръдна травма, както и черепно-мозъчна. Другото дете е с тежка коремна травма. И двете са на командно дишане”, съобщи началникът на отделението по хирургия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” - Монтана д-р Красимир Каменов.
