Турски гражданин е загинал при тежка катастрофа тази сутрин, станала на международен път Е-79, в участъка преди входа на Враца, казаха от Областната дирекция на МВР. Има и ранени. Движението в района е блокирано.

Иван Янев/БГНЕС

Първоначалните данни са, че лек автомобил "Мерцедес" се е блъснал челно в автовоз, поради неясна към момента причила, след удара колата се е завъртяла и се е ударила в друг автомобил (такси).

Шофьорът на "Мерцедес"-а, турски гражданин, е загинал, а двама души са приети в Многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" във Враца с тежки травми, добавиха от полицията.

Екипите работят, на мястото на катастрофата.

БТА

Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца.

Движението се регулира от екипи на Пътна полиция.