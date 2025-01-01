Катастрофа на АМ „Струма“ образува огромна колона от автомобили в ранния неделен следобед, съобщиха източници на Dariknews.bg.

Инцидентът е станал около обяд, в изпреварващата лента между 17-и и 18-и км на магистралата, в посока Перник, малко преди пътен възел Даскалово.

На място се вижда само една катастрофирала кола, няма информация за ранени.

Андрей Деновски

Минава се само в средна лента, лявата е блокирана поради разчистване и обезопасяване.

Движението в района е затруднено.

Андрей Деновски

Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция. Водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, потвърдиха и от АПИ за инцидента.