Неочакван, но красив гост се появи на алея в Панчарево. В късните часове на нощта минувачи забелязаха лисица, която спокойно прекосявала пътя край осветената алея.

Сцената, уловена на снимка, показва животното в характерна поза – любопитно надничайки към храстите, сякаш търси нещо или просто се наслаждава на тишината.

dariknews.bg

Подобни срещи вече не са рядкост край София. Природата около Панчарево, с близостта си до планината и гората, осигурява подходящо убежище за диви животни – от таралежи и сърни до лисици. Експерти напомнят, че лисиците не са агресивни и обикновено избягват хората, затова е важно да се запазва дистанция и спокойствие, ако попаднете на такава гледка.

Снимката отново ни напомня, че природата е съвсем близо до нас, дори когато не я очакваме – дори в рамките на столицата.