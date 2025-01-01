"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

Във връзка с отстраняване на четири аварии по „Рилски водопровод“ се налага спиране на водоподаването в следните райони: с. Плана - от 13:30 чса на 14 октомври до 01:30 часа на 15 октомври, с. Железница - от 14:00 часа на 14 октомври до 01:30 часа на октомври, с. Бистрица - от 13:30 часа на 14 октовмри до 01:30 часа на 15 октомври, с. Кокаляне - висока зона - от 14:30 часа на 14 октомври до 02:30 часа на 15 октомври, в.з. Косанин дол - от 14:30 часа на 14 октомври до 02:30 часа на 15 октомври, в.з. Ловджийска чешма - от 14:30 часа на 14 октомври до 02:30 часа на 15 октомври, в.з. Градище - от 14:30 часа на 14 октомври до 02:30 часа на 15 октомври, кв. „Симеоново“, в.з. Симеоново - Драгалевци, кв. „Драгалевци“ - от 14:00 часа на 14 октомври до 04:00 часа на 15 октомври, в.з. Малинова долина - от 14.00 часа на 14 октомври до 02.00 часа на 15 октомври, кв. „Киноцентъра“ - от 15.00 часа на 14 октомври до 03.00 часа на 15 октомври, кв. „Бояна“ - района между ул. „Розариум“, ул. „Кумата“, ул. „Сев. Калоян“ и ул. „Боянска легенда“ - от 16:30 часа на 14 октомври до 04.30 часа на 15 октомври, кв. „Бояна“ - района заключен между ул. „Белите брези“, ул. „Байкал“, ул. „Десислава“ и ул. „Сговорна дружина“ - от 16:30 часа на 14 октомври до 04.30 часа на 15 октомври, в.з Беловодски път- от 17.00 часа на 14 октомври до 05.00 часа на 15 октомври, в.з. Килиите - от 17.30 часа на 14 октомври до 05.30 часа на 15 октомври.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: с. Бистрица - на площада от 01:30 часа на 15 октомври, кв. „Симеоново“ - на площада от 02:00 часа на 15 октомври, кв. „Драгалевци“ - на площада от 02:00 часа на 15 октомври.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.