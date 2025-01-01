"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
Във връзка с отстраняване на четири аварии по „Рилски водопровод“ се налага спиране на водоподаването в следните райони: с. Плана - от 13:30 чса на 14 октомври до 01:30 часа на 15 октомври, с. Железница - от 14:00 часа на 14 октомври до 01:30 часа на октомври, с. Бистрица - от 13:30 часа на 14 октовмри до 01:30 часа на 15 октомври, с. Кокаляне - висока зона - от 14:30 часа на 14 октомври до 02:30 часа на 15 октомври, в.з. Косанин дол - от 14:30 часа на 14 октомври до 02:30 часа на 15 октомври, в.з. Ловджийска чешма - от 14:30 часа на 14 октомври до 02:30 часа на 15 октомври, в.з. Градище - от 14:30 часа на 14 октомври до 02:30 часа на 15 октомври, кв. „Симеоново“, в.з. Симеоново - Драгалевци, кв. „Драгалевци“ - от 14:00 часа на 14 октомври до 04:00 часа на 15 октомври, в.з. Малинова долина - от 14.00 часа на 14 октомври до 02.00 часа на 15 октомври, кв. „Киноцентъра“ - от 15.00 часа на 14 октомври до 03.00 часа на 15 октомври, кв. „Бояна“ - района между ул. „Розариум“, ул. „Кумата“, ул. „Сев. Калоян“ и ул. „Боянска легенда“ - от 16:30 часа на 14 октомври до 04.30 часа на 15 октомври, кв. „Бояна“ - района заключен между ул. „Белите брези“, ул. „Байкал“, ул. „Десислава“ и ул. „Сговорна дружина“ - от 16:30 часа на 14 октомври до 04.30 часа на 15 октомври, в.з Беловодски път- от 17.00 часа на 14 октомври до 05.00 часа на 15 октомври, в.з. Килиите - от 17.30 часа на 14 октомври до 05.30 часа на 15 октомври.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: с. Бистрица - на площада от 01:30 часа на 15 октомври, кв. „Симеоново“ - на площада от 02:00 часа на 15 октомври, кв. „Драгалевци“ - на площада от 02:00 часа на 15 октомври.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.