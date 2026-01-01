"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 1 април - сряда във връзка с диагностика на уличен водопровод в по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, Иваняне се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: Иваняне.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на площада пред кметството.

Във връзка с подмяна и монтаж на спирателни кранове по ул. „Извор“ и ул. „Тополите“, Чепинци се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Герена“, ул. „Тополите“, ул. „Стефан Недялков“, ул. „Възрожденска“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул. „Градинарска“ на кръстовището с ул. „Извор“.

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Никола Крушкин -Чолака“, Бистрица се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Никола Крушкин - Чолака“ от ул. „Кооперативен труд“ до „Цонкина махала“ и „Цонкина махала“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул. „Никола Крушкин - Чолака“ на кръстовището с ул. „Кооперативен труд“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.