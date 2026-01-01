"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 1 април - сряда във връзка с диагностика на уличен водопровод в по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, Иваняне се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: Иваняне.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на площада пред кметството.
Във връзка с подмяна и монтаж на спирателни кранове по ул. „Извор“ и ул. „Тополите“, Чепинци се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Герена“, ул. „Тополите“, ул. „Стефан Недялков“, ул. „Възрожденска“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул. „Градинарска“ на кръстовището с ул. „Извор“.
Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Никола Крушкин -Чолака“, Бистрица се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Никола Крушкин - Чолака“ от ул. „Кооперативен труд“ до „Цонкина махала“ и „Цонкина махала“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул. „Никола Крушкин - Чолака“ на кръстовището с ул. „Кооперативен труд“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.