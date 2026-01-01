Кметът на столицата Васил Терзиев подписа договор с областния управител на София Вяра Тодева за безвъзмездното прехвърляне на 32 държавни имота в районите „Слатина“ и „Изгрев“, с което се ускорява реализацията на „Зеления ринг“, съобщи кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

“През 2025 г. свършихме тежката, но невидима работа: координация, анализи, подготовка. През 2026 г. влизаме в следващата фаза”, посочи Терзиев. По думите му това е важна крачка към реализацията на един от ключовите стратегически проекти „Зеления ринг“ - близо 30-километрова зелена връзка, която ще позволи обиколка на София пеша в рамките на един ден или с велосипед за около час и половина.

Първият участък от реализацията ще бъде от гара „Пионер“ до бул. „Шипченски проход“, информира кметът. Следващият етап включва възлагане на изработването на технически проект и избор на изпълнител. В момента се подготвя задание за проектиране. Планира се строителството на първата отсечка да стартира в края на 2026 г. Паралелно с това Столичната община работи и по подготовката на още три участъка от бъдещия линеен парк.

В процес на подготовка е и изменение на уличната регулация в НПЗ „Средец“ (промишлена зона), което ще осигури непрекъснатостта на трасето. В този участък рингът ще свърже кварталите „Красна поляна“ и „Сердика“ с „Лагера“, „Белите брези“, „Красно село“ и „Славия“, информира кметът.

Припомняме, че концепцията за реализация на „Зеления ринг" беше представена през 2022 г. от тогавашния главен архитект на Столичната община Здравко Здравков, съвместно с екипа на Общинско предприятие „Софияплан" и Фондация "Зелена линия". Трансформацията може да даде достъп до ново мултифункционално парково пространства на близо 250 000 души в 30 софийски квартала.