Две коли са се ударили в понеделник рано сутринта на автомагистрала "Тракия" в посока София. Пътният инцидент е станал на 46-и километър на магистралата край Ихтиман, на разклона за Мухово.

Най-вероятната причина за сблъсъка е движение с несъобразена скорост и твърде малка дистанция, в комбинация с мократа настилка, съобщава NOVA. Няма информация за пострадали.

Движението при км 46 на АМ "Тракия" в посока София се осъществяваше в активната лента до 9.30 часа, когато бе възстановено.

Оттам АПИ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.