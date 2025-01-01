Ще си намери ли майстора “любимата дупка” на цял квартал? Нейни „жертви” са станали стотици шофьори, които минават през “Манастирски ливади- запад” и продължават по пътя си, ако имат късмет.

Краси Радев, пред чиято къща се намира дупката, разказа, че жителите на квартала наричат улицата, на която се намира този "кратер", а и не само той - "Лунен пейзаж".

"Само прескачаме дупките. Става дума за една гигантска и още няколко не по-малко опасни дупки. Голямата я наблюдавам, защото имам охранителни камери около жилището си. Първите сигнали са от около година. Но няма никакъв ефект", разказа Радев.

Проверка на екипа на NOVA показа, че най-голямата дупка е дълбока около 20 сантиметра. Има остри ръбове, които могат да спукат гуми, да изкъртят брони или да спукат картери на автомобилите, преминаващи през нея.

Хората в квартала разказват, че живущите знаят за проблема и са внимателни, но останалите водачи, които не са наясно къде точно са дупките - имат проблеми.

Краси Радев изрази надежда, че сигналите, които е подавал, че бъдат чути не само от районната администрация, но и от Столичната община. Мъжът подчерта, че има отговор по имейл от СО, че "сигналът е регистриран".

И реакцията на районната администрация не закъсня. Има обещание, че дупката, която кърти брони, ще бъде запълнена и загладена.