Два случая на домашно насилие, съобщиха от полицията в София.

На 23 август жителка на с. Мусачево съобщила в полицията, че мъжът, с когото живее на семейни начала, ѝ е нанесъл побой.

На адреса били изпратени служители на РУ-Елин Пелин. Пострадалата е настанена за лечение с фрактура на ребро.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

По случая е започнато разследване.

След бързо приключване на действията по разследването 46-годишният мъж е привлечен като обвиняем и с прокурорско постановление мярката му за задържане е удължена до 72 часа.

На 24 август жителка на Годеч съобщила в полицейското управление в града, че мъжът, с когото съжителства, ѝ е нанесъл побой.

На адреса незабавно били изпратени полицейски служители. Установено е, че на потърпевшата е причинена лека телесна повреда. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

По случая е започнато разследване.