Очаква се днес Софийският градски съд да проведе разпоредително заседание по делото срещу Никола Барбутов, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

Предходното заседание по делото, проведено на 13 февруари 2026 г., беше отложено заради процесуално нарушение, свързано с неизпълнена процедура по връчване на съдебните книжа на защитника на Соня Клисурска.

Бившият заместник-кмет на Столична община Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. В края на миналата година прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – бивш зам.-кмет на район „Люлин“.