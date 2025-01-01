Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд по досъдебно производство срещу бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов и още трима обвиняеми. Освен него, на съд за общо осем престъпления са предадени и Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова, съобщиа от обвинението.

На Барбутов, който бе заместник-кмет от ноември 2023 г. до юни 2025 г., Рафаилов и Клисурска е повдигнато обвинение за това, че в периода от февруари 2025 г. до 24 юни 2025 г. са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

Съдът върна в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Барбутов е предаден на съд и за подкуп по още един член от НК - за това, че на 17 юни 2025 г. е обещал на Георги Тодоров - кмет на район „Люлин“, парична сума, равняваща се на 6% от стойността на обществени поръчки, които ще бъдат обявени занапред от районната администрация, за да назначава за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки експерти, приближени на Барбутов, при провеждане на бъдещи процедури и да обявява фирми (търговски дружества), които ще бъдат конкретно посочвани от него за изпълнители на обществените поръчки.

Никола Барбутов и Петър Рафаилов са обвинени в престъпление по служба, извършено в периода от февруари 2025 г. до 17 юни 2025 г. в София, с две деяния, в което първият е участвал като извършител, а вторият като помагач.

Кметът на „Младост“ напуснал ПП заради преложен подкуп от 300 000 лв. за детска градина

Като заместник кмет Барбутов е превишил властта си, произтичаща от Закона за местното самоуправление и местната администрация, от длъжностната му характеристика на заместник-кмет и заповед на кмета на Столична община относно организацията и провеждането на обществени поръчки, като провел разговори с Ивайло Кукурин - кмет на район „Младост“, и Георги Тодоров - кмет на район „Люлин“, в които им обяснил, че обществените поръчки в двата столични района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми.

В това Барбутов е бил улеснен от Рафаилов, който, за да придаде достоверност на заявеното от заместник-кмета на СО, присъствал на срещата му с кмета на район "Младост" и осъществил среща със заместник-кметове на район „Люлин“, представил се като един от „доверените“ експерти и разяснил процеса, по който ще бъдат провеждани обществените поръчки.

Член на съдебния състав по обжалването на мярката на Никола Барбутов си направи отвод

Целта била приближените на Барбутов фирми да бъдат обявявани за изпълнители по обществените поръчки и с тях да бъдат сключвани договори по Закона за обществените поръчки. Като последица от това е било възможно да се разходват непрозрачно публични средства, да се създадат условия за нарушаване на конкуренцията в държавата, да се разколебае авторитета и доверието на гражданите в Столична община.

Петър Рафаилов пък е с обвинение и за подкуп заради това, че на 5 юни 2025 г. предложил парична сума, равняваща се на 6% (близо 300 хил. лв.) от прогнозната стойност (близо 5 млн. лв. без ДДС) на провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет разширение на детска градина с възложител кмета на район „Младост“, на Ивайло Кукурин, за да определи посочена от Рафаилов фирма (търговско дружество), за изпълнител на обявената обществена поръчка.

Председателят на СОС: Не съм получавал сигнали за корупция от районните кметове

Обвинена в подкуп е и Росица Пандова, която през февруари 2025 г. като заместник-кмет на „Люлин“ предложила 2500 лева на кмета на района, за това, че на 25 ноември 2024 г. е сключил договор за изпълнение на обществена поръчка чрез директно възлагане - за ремонт и реконструкция на двора на столично училище, в размер на 49 500 лева без ДДС или 59 400 лева с ДДС.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.