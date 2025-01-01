Апелативен съд – София отмени домашния арест на бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов и му наложи задържане под стража. Определението на съда е окончателно.

Преди седмица първоинстанционният съд промени мярката за неотклонение на Барбутов от „задържане под стража“ в „домашен арест“. След това постъпи жалба от защитата, с която се иска мярката да бъде изменена в по-лека, а от Софийска градска прокуратура внесоха протест, с който настояват Барбутов да остане за постоянно в ареста.

Никола Барбутов е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Съдът пусна под домашен арест Никола Барбутов

Според съдебния състав не е разколебано обоснованото предположение за съпричастност към престъплението, за което е обвинен Барбутов, което се извежда от събраните по делото доказателства. Опасност от укриване няма, но има опасност да извърши престъпление. Съдът спомена комуникация на Барбутов, въз основа на която направи този извод, която включва и размяна на съобщения с лице с чуждестранен номер.

Пред съда, в последната си дума, Барбутов поиска по-лека мярка за неотклонение, за да бъде със семейството си. Той каза, че не познава Соня Клисурска, също обвиняема по делото, както и че не е чувал за част от фирмите, които се споменават по разследването.

Според адвокат Даниела Доковска мярката "домашен арест" е също форма на лишаване от свобода и в случая е прекалена. Тя отбеляза, че Комисията за противодействие на корупцията е бездействала и не е изпълнявала указанията на прокуратурата за разпит на свидетели. Според държавното обвинение обаче сложността на делото е такава, че ритмичността на разследването е нормална.

Прокурор Юлиан Лефтеров коментира пред медиите, че съдът е направил извод, че опасността от извършване на престъпление е реална, а не хипотетична от комуникация между обвиняемите Барбутов и Петър Рафаилов, като цитира съобщения между тях. Той обясни, че съдът се е позовал на техническа експертиза, направена на иззети електронни устройства, в които има комуникацията между обвиняемите и между обвиняемите и свидетели. По думите му те са говорили за обществени поръчки и суми.