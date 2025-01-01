Съдът промени мярката за неотклонение “задържане под стража” на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов в домашен арест.

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов остава окончателно в ареста

Никола Барбутов е обвинен за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха арестувани в края на юни, след като кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост'' обявиха, че им е оказван натиск за обществени поръчки, които да бъдат печелени от конкретни фирми. А спечелилите да връщат по 6% от стойността на поръчката.