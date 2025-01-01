Прокуратурата прецизира обвинението срещу бившия заместник – кмет на София Никола Барбутов. От прокуратурата потвърдиха за NOVA, че разследването по случая продължава, но без да конкретизират в каква посока.

Междувременно стана ясно, че адвокатът на Барбутов – Ина Лулчева – е в сградата на националното следствие, където се очаква да разбера какво е точното обвинение срещу бившия заместник-кмет.

Барбутов беше задържан в края на месец юни, а обвиненията срещу него са за участие в организирана престъпна група и получаване на подкупи.