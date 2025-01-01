Софийска районна прокуратура обвини трима мъже – на 24, на 29 и на 30 години, за измама с внос и закупуване на автомобили от САЩ.

Събраните доказателства сочат, че за периода от 14 април до 23 май 2025 г. в София те заблуждавали свои клиенти, че ще им съдействат да си закупят автомобили от Щатите. Това трябвало да стане чрез фирма, с която следвало да сключат договор за покупко-продажба. За целта обвиняемите ги убедили, че след като сключат договори и платят цената по банков път, превозните средства ще бъдат доставени от САЩ. Вследствие на това тримата мъже нанесли имотна вреда на четири лица в размер на 124 699 лева.

По случая се води разследване за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа с прокурорско постановление.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двама от тях. Предстои да бъде внесено същото искане и спрямо третия.

Разследването по случая продължава.