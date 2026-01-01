Огромно цвекло са отгледали в разсадник “Герена” към държавното горско стопанство в Елин Пелин в състава на ЮЗДП-Благоевград.

Зеленчукът е от последната реколта и е с тегло от 9 килограма, предава NOVA .

Внушителните екземпляри от цвеклото са разсадени през април 2025 година, а през юни разсадът е бил засаден на площ от 2,5 декара.

В периода на най-опустошителните летни жеги, опитните агрономи от стопанството са поливали цвеклото всеки ден.

Гордостта на разсадник “Герена” е 9-килограмов екземпляр от зеленчука. Има и други с тегло от 8 и 7 килограма.