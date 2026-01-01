2 години и 4 месеца затвор при първоначален "общ" режим получи мъж, ограбил 73-годишна жена в столичния квартал "Хаджи Димитър". Това съобщиха от Софийска районна прокуратура.

Около 10:55 ч. на 14 септември 2025 г. на пейка пред кооперация обвиняемият запушил устата на потърпевшата и откъснал златно бижу от врата й. Преди да отнеме синджира на жената, извършителят ѝ поискал пари, но тя му казала, че няма в себе си.

Разследването е приключило за 2 месеца, след което обвинителният акт е внесен в съда.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.