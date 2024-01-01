Задържаха мъж, откраднал старинни предмети в Сливен, съобщиха от полицията.

Кражбата е заявена на 16 януари от 61-годишен мъж.

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След разследване е установен извършителят - 22-годишен криминално проявен мъж.

Мъжът и е направил самопризнания и доброволно е предал част от откраднатите вещи.

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