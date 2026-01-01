Дългогодишната водеща на Си Ен Ен Кристиан Аманпур, която започна професионалния си път в медията като асистент и постепенно се издигна до един от най-разпознаваемите кореспонденти и водещи журналисти на телевизионния канал, отразявайки конфликти и напрежение в горещи точки по света в продължение на десетилетия, ще напусне медията след 43-годишна кариера, предаде Асошиейтед прес.

Аманпур, главната водеща на международната емисия на Си Ен Ен, ще намали честотата на ежедневното си предаване "Аманпур", което вече ще се излъчва веднъж седмично в началото на следващата година и ще бъде прекратено през май, тъй като журналистката ще напусне медията през юни.

В края на тази година тя ще прекрати също предаването си "Аманпур и компания", излъчвано по обществения канал Пи Би Си и ще продължи да води подкаста си заедно с бившия си съпруг Джейми Рубин, бивш американски дипломат.

Вчера 68-годишната Аманпур заяви, че "очаква с нетърпение да предприеме нови интересни проекти".

"След много месеци размисъл и няколко безсънни нощи реших да се разделя със Си Ен Ен, моя партньор през тези 43 фантастични години! Винаги ще подкрепям канала и ще се придържам към традицията му за поддържане на независима журналистика. И запомнете – винаги бъдете искрени, а не неутрални", посочи Аманпур.

Водещата не оповести причините за напускането си, нито спомена конкретно за настъпването на промени в канала. От друга страна обаче краят на кариерата ѝ в международната медия съвпада с началото на нова ера за Си Ен Ен, която преминава под управлението на друг собственик – медийния конгломерат "Скайденс".

Аманпур се присъедини към Си Ен Ен като асистент през 1983 г. По думите на управителния директор на медията Марк Томпсън по онова време потенциалът ѝ за развитие не е бил оценен подобаващо от всички.

"Както е известно, един от нейните началници ѝ казал, че не притежава необходимите качества, за да стане международен кореспондент и дори, че не може заема каквато и да е роля в ефир. Е, можем да се убедим, че тя наистина му доказа колко много се е заблуждавал!", написа Томпсън.

Седем години по-късно Аманпур става репортер и международен кореспондент. Тя придобива известност в началото на 90-те години, когато отразява войната в Залива, конфликта в Близкия изток и много други горещи точки по света.

"Отразяването на военни събития поражда призвание и чувство за цел, чувство, че можеш да разкажеш една история", посочва Аманпур.

Журналистката се стремеше да представя международните новини, включително и сложните истории, по начин, който да е достъпен за американските зрители.

"Никога не съм вярвала, че нещата са твърде сложни, за да бъдат представени по американската телевизия", заяви тя пред АП през 2023 г.

"Никога не съм се отнасяла с пренебрежение към аудиторията и никога не съм вярвала, че зрителите искат да знаят само какво се случва в собствения им двор", изтъкна тогава тя.