Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд срещу 25-годишен водач на моторно превозно средство за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие.

Според обвинителния акт на 19.04.2025 г., около 02:57 ч., обвиняемият управлявал лек автомобил по Софийския околовръстен път в посока от с. Световрачене към с. Локорско. В района на ТИР паркинг той се движел със скорост 165 км/ч, несъобразена с атмосферните условия – силен дъжд и слаба видимост в тъмната част на денонощието. Установено е, че съобразената с тези условия скорост следвало да бъде не повече от 57 км/ч.

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В резултат на нарушението обвиняемият предизвикал пътнотранспортно произшествие с движещ се пред него в същата пътна лента лек автомобил. При катастрофата водачът на другия автомобил починал на място.

Според обвинителния акт водачът е нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата. Деянието е квалифицирано като престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от Наказателния кодекс.

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Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.