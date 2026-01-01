Полицията разкри подроности за тежката катастрофа с жертва край Карнобат.

Инцидентът е станал на 19 октомври на пътя София-Карнобат-Айтос, км 454+300, съобщиха от ОД на МВР.

Тежка катастрофа край Карнобат, eдин човек е загинал, друг е тежко ранен

59-годишен шофьор е загубил контрол и е навлезнал в насрещното, като се е блъснал челно с кола с 67-годишен водач, който е ударил друг автомобил, управляван от 55-годишен мъж.

На място е загинал водачът на първата кола, а шофьорът на втората е настанен в болница - с опасност за живота.

Пострадала е и 66-годишна жена, която е прегледана и е освободена. Пострадали от третия автомобил няма.

Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.