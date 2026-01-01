Васил Божков и Елена Динева се явиха в Съдебна палата днес, където продължава делото срещу бизнесмена за организирана престъпна група (ОПГ).

Обвинението сочи Божков като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Комисията по хaзарта, които са допуснали да не бъдат събирани в пълен размер такси, дължими по Закона за хaзарта. По този начин са били нанесени щети на държавния бюджет за почти 560 млн. лева.

На предходно заседание по процеса СГС изслуша и прие осем технически експертизи, част от които са на флашки и мобилен телефон. По този повод Божков заяви, че държавното обвинение укрива едни доказателства или фабрикува други, за да подкрепи тезата си.