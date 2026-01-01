Скоростта на вятъра в момента в Сливен е 20 м/с (72 км/ч), съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в града. Вятърът е от север.

От станцията предупреждават за повишено внимание и препоръчват ограничаване на престоя на открито.

От Националния институт по метеорология и хидрология е издадено предупреждение от първа степен – жълт код, за значителни валежи в Източна България.

Най-ниските температури през февруари в страната ще бъдат между минус 12 и минус 7 градуса, а най-високите - между 18 и 23 градуса.