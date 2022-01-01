Млад мъж пострада след сбиване в Сливенско, съобщиха от полицията.
На 28 април в 23:58 часа е получен сигнал за сбиване между двама мъже в село Тича - на 28 и 22 години.
Младеж е в болница след сбиване при роднински скандал в Сливенско
В резултат на конфликта е пострадал 22-годишният мъж, който е получил нараняване в гърба с джобно ножче.
Той е настанен за лечение в МБАЛ-Сливен, без опасност за живота. 28-годишният мъж е задържан за 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.
На 28 април в 23:58 часа е получен сигнал за сбиване между двама мъже в село Тича - на 28 и 22 години.
Младеж е в болница след сбиване при роднински скандал в Сливенско
В резултат на конфликта е пострадал 22-годишният мъж, който е получил нараняване в гърба с джобно ножче.
Той е настанен за лечение в МБАЛ-Сливен, без опасност за живота. 28-годишният мъж е задържан за 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.