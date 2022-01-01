Младеж е в болница след сбиване при роднински скандал в Сливенско

Млад мъжслед сбиване в Сливенско, съобщиха от полицията.На 28 април в 23:58 часа е получен сигнал замежду двама мъже в- на 28 и 22 години.В резултат на конфликта е пострадал 22-годишният мъж, който ев гърба с джобно ножче.Той е настанен за лечение в МБАЛ-Сливен28-годишният мъж еза 24 часа.По случая е образувано досъдебно производство.