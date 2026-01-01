Пътни инциденти затрудняват движението по Подбалканския път Казанлък – Сливен в района на Мъглиж и по пътя Нова Загора – Кортен.

В района на Мъглиж движението се осъществява двупосочно в една лента заради пътен инцидент, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трафикът се регулира от служители на сектор „Пътна полиция“.

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Ограничено е и движението при втория километър на път III-662 в участъка Нова Загора – Кортен заради катастрофа между два автомобила. Няма пострадали, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

През юли при тежка катастрофа в района на Мъглиж загина 50-годишен шофьор, а по-късно от нараняванията си почина и дъщеря му.

От началото на месеца при пътни инциденти в България са загинали 19 души, а 252-ма са ранени. Регистрираните пътнотранспортни произшествия са общо 199.