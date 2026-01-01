Оманският втори пилот на авиокомпанията „Флайдубай“ е възнамерявал да отвлече самолета по маршрута Дубай - Тел Авив и да го разбие в терминал на израелското летище „Бен Гурион“ на 30 септември при самоубийствен атентат, съобщи главният прокурор на ОАЕ Хамад Саиф ал Шамси, цитиран от новинарската агенция на ОАЕ - УАМ, предаде Ройтерс.

Опитът му обаче бе осуетен от индийския капитан на полета Смит Мачхар.

Изявлението на Ал Шамси не съдържа данни за евентуално нарушение от страна на „Флайдубай“ и предоставя най-подробната досега информация от страна на разследващите за случилото се. Ройтерс отбелязва, че от авиокомпанията не са били открити за коментар.

Според прокуратурата планът е бил вдъхновен от атентатите в САЩ от 11 септември 2001 г. Това е установено в рамките на разследване, започнало на 1 октомври тази година.

Заподозреният Хамам ал Хамами е използвал два предишни полета до Тел Авив, „за да се запознае с маршрута и летището“, съобщава още УАМ.

Това е първото публично потвърждение, че опитът му е бил вдъхновен от атентатите от 11 септември в САЩ преди 25 години.

Инцидентът доведе до рязко снижаване на самолета с 4900 метра за 30 секунди.

Ал Шамси съобщи още, че преди да постъпи във „Флайдубай“ през януари 2026 г., Хамами е работил за няколко авиокомпании в различни държави, сред които „Оман Еър“ и „Роял Еър Марок“.

Саудитска Арабия започна отделно разследване на инцидента с полет FZ1073, съобщиха официални представители в Рияд за Ройтерс. Самолетът се е намирал във въздушното пространство на Саудитска Арабия, когато оманският втори пилот е нападнал капитана с брадва от аварийното оборудване, каквато обикновено се съхранява в пилотската кабина за използване при извънредни обстоятелства.