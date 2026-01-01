Община Велико Търново подготвя собствена рекламна платформа в подкрепа на туристическия бранш, каза заместник-кметът Георги Недев по време на дискусия на тема „Туризмът в условията на глобални промени“, цитиран в съобщение на общинската администрация.

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Дискусията беше един от акцентите в настоящото издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ в старата столица.

Платформата ще има за цел да рекламира града като целогодишна туристическа дестинация, както и да даде възможност на туристическия бранш – хотелиери, ресторантьори и други услуги, свързани с туризма в града, да представят своите предложения по достъпен и интересен начин, обясни Недев.

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Не държавата, а бизнесът и общините са тези, които раждат устойчиви инициативи и развиват туристическия облик на градовете. Затова бизнесът и общините са тези, които заслужават подкрепа от държавната власт, каза още заместник-кметът.

Дебатът събра представители на туристическия бранш, сред които заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева, специалистът в сферата на новите технологии Боян Милушев и директорът на Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ във Велико Търново Александър Карачолев. Всички те се обединиха около мнението, че туризмът се нуждае от иновации и стратегически управленски решения за развитие на сектора, информираха от общинския пресцентър.

Заместник-кметът каза още, че Велико Търново преговаря за домакинство на аматьорското международно велосъстезание „Джиро Ди Италия“ през следващите три години. Това идва като продължение на успешното посрещане на престижната колоездачна обиколка Джиро Д`Италия, след като през май тази година градът беше домакин на етапен финал от състезанието.

Припомняме, че 21-вото Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ се провежда от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център „Велико Търново“.